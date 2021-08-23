Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı
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Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

IĞDIR'da yer altı çarşısının üzerine peyzaj amaçlı konulan kayanın altında sıkışan yavru köpekleri Bünyemin Bera Yıldız (11), sürünerek girip çıkardı.

IĞDIR'da yer altı çarşısının üzerine peyzaj amaçlı konulan kayanın altında sıkışan yavru köpekleri Bünyemin Bera Yıldız (11), sürünerek girip çıkardı. 

Merkez Atatürk Caddesi'ndeki yer altı çarşısının üzerine peyzaj amaçlı konulan kayaların altından köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İtfaiye Müdürü Seccet Karadağ ve görevlilerin giremediği kayanın altına Bünyemin Bera Yıldız, sürünerek girdi. Bünyemin, kayanın altında sıkışan 4 yavru köpeği dışarı çıkarmayı başardı. Bünyemin'in çıkardığı yavru köpekler anneleriyle birlikte Iğdır Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. 


Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı
Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı
Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı
Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı
Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı
Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı
Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın

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