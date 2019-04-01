Bünyan 'Da Özkan Altun Kazandı

Bünyan 'Da Özkan Altun Kazandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.

Bünyan 'Da Özkan Altun Kazandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.

Belediye Başkan Adaylarının aldığı oy sayıları şu şeklide:

Saadet Partisi Hakan Çelik: 876

BTP Tuğba Akçakoca: 321

BBP Yaşar Özden: 540

CHP Mustafa Navruz: 3667

AK Parti Özkan Altun: 10494

Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi: 1108

Bağımsız Türkiye Partisi: 339

Türkiye Komünist Partisi: 34

Vatan Partisi: 63

Büyük Birlik Partisi: 831

CHP: 4193

AK Parti: 11162 - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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