Bünyan 'Da Özkan Altun Kazandı
31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.
Belediye Başkan Adaylarının aldığı oy sayıları şu şeklide:
Saadet Partisi Hakan Çelik: 876
BTP Tuğba Akçakoca: 321
BBP Yaşar Özden: 540
CHP Mustafa Navruz: 3667
AK Parti Özkan Altun: 10494
Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:
Saadet Partisi: 1108
Bağımsız Türkiye Partisi: 339
Vatan Partisi: 63
Büyük Birlik Partisi: 831
CHP: 4193
AK Parti: 11162 - KAYSERİ
Kaynak: İHA