Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesine yaptırılacak caminin temeli atıldı

Kayseri'de, Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesine hayırsever Abdullah Keskinkılıç tarafından yaptırılacak caminin temeli atıldı.

Kayseri'de, Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesine hayırsever Abdullah Keskinkılıç tarafından yaptırılacak caminin temeli atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın, belediye tarafından projelendirilen caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hayırlı bir iş için bir araya gelindiğini belirtti.

Kayseri denilince hayırseverlerin akla geldiğini belirten Günaydın, "Hayırseverlerimiz eğitimden sağlığa kadar bizlerle hareket ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ise Kayseri denilince hayırseverleri ile tanınan, bilinen bir şehrin akla geldiğini dile getirerek, "Sayın başsavcımız tarafından burada ziyaretçiler açısından bir cami ihtiyacı olduğu gündeme getirilince, sosyal işlerde her zaman fedakarlığını esirgemeyen Abdullah Keskinkılıç kardeşimizle görüşerek, besmeleyi çekip, buraya cami yapılması konusunda karar verdik. Sağ olsun o da bizim yönlendirdiğimiz, projelendirdiğimiz şekliyle 'hayhay 'dedi." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ise yerleşke içerisinde 5 ceza infaz kurumu bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman değişmekle beraber 4 bin 500-5 bin hükümlümüz, 1200 personelimiz, kampüsümüzün hemen yanı başındaki lojmanımızda yaşayan personelimiz ve aileleri düşünüldüğünde çok ciddi bir nüfus hareketiyle karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Caminin inşasında katkısı olacak hayırsever iş adamı Abdullah Keskinkılıç beyefendiye ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin saygıdeğer başkanı Memduh Büyükkılıç'a şimdiden şükranlarımızı arz ediyor, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum."

Konuşmaların ardından, dua edilerek caminin temeli atıldı. Törene, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Yazıcı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Yaklaşık 6 ay içinde tamamlanması planlanan camide, 400 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya