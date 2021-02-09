Bünyamin Sürmeli, Haber Global'le anlaştı

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CNN Türk'ün simge ismi Bünyamin Sürmeli, kanalla ayrılığının hemen ardından Haber Global'le anlaştı. Sürmeli, haberi, "Yağmurun da fırtınanın da karın da tüm ayrıntısı Haber Global'de. İmzayı attık" sözleriyle Twitter'dan duyurdu.

CNN Türk'ten 21 yılın ardından bir sosyal medya paylaşımı ile ayrıldığını duyuran meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, Haber Global'le anlaştı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Tuba Atav, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sürmeli'nin ekiplerine dahil olduğunu duyurarak, "Ne yağmur, ne fırtına, ne de kar bizi korkutur artık. Havayı Koklayan Adam Haber Global'de. İmzayı attık, renklerimize kattık." dedi.

"SON TEKNOLOJİ İLE HABER GLOBAL'DEYİM"

Paylaşımın üzerine Bünyamin Sürmeli'den de bir adım geldi. Sürmeli de Atav'ın paylaşımını, "Yağmurun da fırtınanın da karın da tüm ayrıntısı Haber Global'de. İmzayı attık. En son teknoloji ile en kolay anlaşılır hava durumu bültenleri ile Haber Global'deyim." sözleriyle retweet etti.

ÖZEL BELGESELLER VE PROJELERLE EKRANA GELECEK

Haber Global tarafından yapılan açıklamada ise, "Türkiye'de hava durumu denince akla gelen ilk isim olan Bünyamin Sürmeli; hava durumu ile ilgili son gelişmeler, özel belgeseller ve projeleriyle artık Haber Global ekranlarında olacak" ifadelerine yer verildi. Bünyamin Sürmeli'nin CNN Türk'ten ayrılmasının sebebinin Yemek Sepeti reklamı olduğu iddia edilmişti.