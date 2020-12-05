Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler
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Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler

05.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:23

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde boş bir arazide ağzı bağlı olarak onlarca yavru köpek ölmek üzereyken bulundu. Gördüklerini manzara karşısında neye uğrayan hayvan severler bunu yapanların biran önce bulunmasını istediler. Kurtarılan yavru köpekler İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Hayvansever olarak tanınan Hatice Terkenli bir grup arkadaşıyla sokak hayvanlarını beslemek için gezdiklerinde Yenişehir ilçesi Ayaz mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide çuvallardan sesler geldiğini fark ettiler.

YAVRU KÖPEKLERİ KURTARDILAR

Hayvanseverler çuvallara yaklaştıklarında ağızlarının bağlı olduğu ve köpek seslerinin geldiği gördüler. Hemen bir bıçakla çuvalları kesen duyarlı vatandaşlar ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardı. Kurtarılan köpekler ihbar üzerine gelen İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri tarafından alınarak tedavileri yapılmak üzere götürüldü.

"MANZARA KARŞISINDA KANIMIZ DONDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Terkenli şunları söyledi:

"Hayvanları beslemek için geldik ama gördüğümüz manzara karşısında resmen kanımız dondu. Ben mama verirken bir diğer arkadaşımız çuvalların kıpırdadığını gördü. Baktığımızda canlı bir şekilde ağzı bağlanmış bir şekilde hayvanları buraya bırakmışlar.

Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler
Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler
Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler
Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler
Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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