Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru Zeki Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Aydın ile avukatı katıldı.

Aydın, duruşmadaki savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini, bildiği her şeyi samimiyetle anlatacağını belirtti.

FETÖ'yü dini bir cemaat olarak bildiğini, bu yüzden yapıda yer aldığını anlatan Aydın, "Dini duygularla bu yapı içinde yıllarca kandırıldım. 17-25 Aralık'tan sonra bu konuda ciddi şüphelerim olsa da masum olabileceklerini düşündüm ama tutukluluk sürecinde basından okuduklarım ve mahkemelerde verilen ifadeler doğrultusunda bunların tam bir terör örgütü olduklarını anladım." dedi.

Çankırı'da 2007 yılında göreve başladığını, kendisinden E.T'nin sorumlu olduğunu vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"E.T, bulunduğum grubun başıydı. Toplantılarımızda bu kişi Kur'an, risaleden bölümler ve örgüt liderine ait kitaplar okurdu. Toplantılara girmeden önce de telefonlarımızı dinlenmesin ve rahatsız edilmemek için dışarıya bırakırdık. 17-25 Aralık'tan önce toplantılarda 5-6 kişi olurdu. Daha sonra ben toplantılara gitmemeye başladım. E.T. benim evime gelmeye başladı. 17-25 Aralık'tan sonra bize sürekli Bank Asya'ya para yatırmamızı söylüyordu."

Aydın, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.