Bunları İnlerinde Bulup Oraya Gömmek İçin Her Şeyi Yapacağız"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Hakkari'deki hain terör saldırısına ilişkin, "Bunlar bizim mücadele azmimizi asla kıramayacak, geri döndüremeyecekler. Aksine bunların hesabını sormak, cevabını vermek için topyekun daha güçlü bir şekilde bunları inlerinde bulup oraya gömmek için de her şeyi yapacağımızın bilinmesini isterim." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve bazı milletvekilleriyle Vali İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, gerçekleştirdikleri görüşmede, kentte devam eden çalışmalar ve aciliyet gerektiren hususları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bursa'nın emin ellerde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Sağlık yatırımları belli bir noktaya ulaştı. Önümüzdeki yıl açılacak yeni sağlık kuruluşlarımızla beraber 2030'a kadar ihtiyaç duyulan her şey tamamlanmış olacak. Özellikle adım atmamız gereken diğer alan da eğitim yatırımları." diye konuştu.

Uludağ'ı dört mevsim fonksiyonel olacak bir hale getirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Orada yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek ve Uludağ'ı geleceğe önemli bir kazanç olarak yeni bir hale bürünmüş bir şekilde sunmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

- "Allah'ın izniyle bunların kökü kazınacak"

Çavuşoğlu, Türkiye'de 40 yıldan bu yana devam eden bir terör süreci olduğuna da değinerek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bölücü terör örgütü, 40 yıldan bu yana gencecik fidanlarımızı toprağa düşürmeye devam ediyor. Hükümetimizin ve özellikle de son yıllarda yeni mücadele konseptiyle beraber gerek istihbarat gerek güvenlik kaynaklarımızın koordineli ve birlikte çalışması sonucunda yurt dışında ve yurt içinde teröristlere karşı önemli bir başarı sağlanmış durumda. Allah'ın izniyle bunların kökü kazınacak. Dün akşam ortaya çıkan bir sonuç var ki bu, bizi gerçekten yaralamış durumda. Nurcan Karakaya, henüz 11 aylık bebeğiyle bu hainlerin, canilerin kurduğu pusu sonucunda şehit düştü. Bu, gerçekten bizim yüreğimizi dağladı."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için Allah'tan rahmet dileyen Çavuşoğlu, "Bunlar bizim mücadele azmimizi asla kıramayacak, geri döndüremeyecekler. Aksine bunların hesabını sormak, cevabını vermek için topyekun daha güçlü bir şekilde bunları inlerinde bulup oraya gömmek için de her şeyi yapacağımızın bilinmesini isterim." dedi.

Çavuşoğlu, daha sonra beraberindekilerle Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'u makamında ziyaret etti.