Bunlar Silah Satmak İçin Savaş, Para Kazanmak İçin Ekonomik Darbe, İlaçları Satmak İçinde...

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından "Milli ve Yerli Türkiye" konulu "Sıra dışı" konferans düzenlendi.

Edremit ilçesinde bulunan bir okulun konferans salonunda gerçekleştirilen "Milli ve Yerli Türkiye" konulu konferans, gazeteci yazar Turgay Güler ve Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, uzun zamandan bu yana televizyon programlarında hak davayı anlatan gazeteci yazar Güler ve Tarihçi Prof. Dr. Çelik'i ilçe halkıyla buluşturduklarını ifade etti. Belediye Başkan Vekili Çiçekli, "Beni kaymakam ne de bir belediye başkanı olarak görün, ben bu ümmetin bir ferdiyim. Hak ile batıl savaşının farkındayız değil mi? Her birimiz hayata farklı bakışlarda ve farklı pencerelerden bakıyoruz. ya haksınız ya da batılsınız, ya doğrusunuz ya yanlışsınız, ya yerlisiniz ya yabancısınız. ya bu milletin adamısınız ya da Amerika'nın, FETÖ'nün kuklasısınız. O yüzden bu mücadeleyi yürütüyoruz. Allah rızası için bu yolda hep birlikte yürüyelim diye gayret gösteriyoruz. Uzun zamandır hak davayı anlatanlarla bugün sizlerle buluşturmak istedik" dedi.

"Dünyada yüz yılını tamamlamayan devletler, yok olma sürecine girdi"

Gazeteci yazar Turgay Güler ise dünyaya 5 büyük gücün hakim olduğunu ve bunların ülkemiz ile İslam dünyasında çeşitli oyunlar oynadığını belirterek, dünyadaki bütün zenginlikleri bu devletlerin yönettiğini söyledi. Güler, "Bu devletler kendilerini dünyanın ağaları olarak görüyor. Bunlar silah satmak için savaş, para kazanmak için ekonomik darbe, ilaçları satmak içinde hastalıklar çıkarmıştır. PKK, DAEŞ gibi terör örgütleri de bunların paralı askeridir. Dünyada yüz yılını tamamlamayan devletler, yok olma sürecine girdi. Bu devletler Suriye, Irak, Libya, Ukrayna, Yemen gibi ülkeler yüzyıllarını tamamlamadan hepsi de paramparça oldu. 2013 yılında ülkemizi de bu şekilde paramparça etmek istediler. Gezi olaylarıyla başlayan süreç, ülkemizde ayaklanma ve Türkiye'nin işini bitirilmesi amaçlanmıştı. Aynı süreç 17-25 Aralık süreçleri, 6-8 Ekim Kobani Olayları ve son olarak da 15 Temmuz'da sürdürmeye çalıştılar ama başarıyı asla yakalayamadılar" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Prof. Dr. Çelik'in konuşmasıyla devam eden konferans, Belediye Başkan Vekili Çiçekli'nin konuşmacılara plaket taktimi ile son buldu. - VAN