Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında arama yapılan bir mimarlık ofisinde iki terapistin, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren örgüt üyelerine psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı iddia edildi.

11.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:21

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında arama yapılan bir mimarlık ofisinde iki terapistin, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren örgüt üyelerine psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana, Mersin ve İstanbul'da gözaltına aldığı 54 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir mimarlık ofisinin örgütün üst düzey yöneticilerince kullanıldığını, burada toplantılar düzenlendiğini ve para yardımları toplandığını belirledi.

Ekipler, yurt dışından kuryeler ve hediye kutuları içinde yollanan paraların bu ofiste toplandığını, daha sonra ihtiyaç sahibi örgüt üyelerine nakit ya da markette kullanılması için hediye kartı şeklinde dağıtıldığını tespit etti.

Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırmak için toplantıların da yapıldığı ofiste, FETÖ'den kopmaların önlenmesi için de çalışmalar yürütüldüğü, eleman kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.

Terapist H.İ. ve M.K'nin, ofiste "Yaşam koçu" ve "Eğitim koçu" olarak çalıştığı, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren terör örgütü mensuplarına psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Can Bartu Tamer Tuna Semih Özsoy Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:36:03. #1.14#
title