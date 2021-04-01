Bumblebee filmi oyuncuları kim? Bumblebee konusu, oyuncuları ve Bumblebee özeti!
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Bumblebee filmi oyuncuları kim? Bumblebee konusu, oyuncuları ve Bumblebee özeti!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Bumblebee filmi oyuncuları kim? Bumblebee konusu, oyuncuları ve Bumblebee özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bumblebee filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bumblebee konusu, özeti ve Bumblebee oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bumblebee filminin detayları…

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İzleyenleri ekrana bağlayan Bumblebee filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bumblebee filmini izleyecek olanların merak ettiği Bumblebee konusu nedir, Bumblebee oyuncuları kimler ve Bumblebee özeti gibi konuları inceliyoruz.

BUMBLEBEE FİLMİ KONUSU NEDİR?

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir 'tosbağa' olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

BUMBLEBEE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU?

Yönetmen: Travis Knight

Oyuncular: Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon, Kenneth Choi, John Ortiz

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2018 (113 dk)

Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma

Senaryo: Christina Hodson

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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