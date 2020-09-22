Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor

DOĞU Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor
22.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:22

DOĞU Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Kentin stresi ve kalabalık alanlardaki yüksek koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki bulutlardan yüksekte kalan yaylalara gelen ziyaretçiler adeta görsel bir şölen yaşıyor. Bölgedeki yaylalar, doğası, havası, bitki örtüsü ve suyuyla ilgi odağı oluyor. Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, fotoğraf ve doğa tutkunlarının yanı sıra tatilcilerin de uğrak yeri oluyor. Trabzon'da 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'nda özellikle yaz aylarında gün batımında oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede sarp yamaçlarla çevrili yaylalar, yeşil doğasıyla, yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor. Kentin stresi ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor. Eşsiz manzara karşısında semaverleriyle yüksek tepelerin üzerine çıkanlar, çaylarını yudumluyor, kendilerini kemençe müziği ritmine de bırakıp, unutulmaz anlara da tanıklık ediyor. Eşsiz güzellikteki yaylada özellikle sis bulutu ve gün batımını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları ise bölgede kamp kurup, saatlerce nöbet tutuyor. Geceyi yaylada geçirenler, en güzel anı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tatilciler, herkesi, doğasına hayran kaldıklarını yaylayı gezmeye davet ediyor.

'KARADENİZ HER MEVSİM GÜZEL'Eşsiz güzellikteki manzarayı izlemek için yaylaya gelen Elif Hürfikir "Karadeniz'de her mevsim ayrı güzelliktedir. Karadeniz'in doğal güzelliklerini, yeşilinin her rengini hepimiz biliriz. Ama sonbahar ayrı bir güzellikte oluyor, her rengi barındırıyor. Özellikle de şu anda gördüğümüz bulut denizi ziyaretçilerin, doğaseverlerin, fotoğrafçıların ilgisini çekmektedir" dedi.'ASIL MARİFET BULUTTA'

Yaylaya sis bulutunu izlemek için gelen Ömer Faruk Hacisalihoğlu, "Bu güzelliği, bu bulut denizini Karadeniz dışında başka bir yerde görmek imkansızdır. Asıl marifet buluttayken, herkes yağmura şiir yazdı" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Halife Hafter Erkan Kandemir Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Kemal Ayvaz Deniz Akkaya Candaş Tolga Işık
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 08:29:09. #1.14#
title