Gülçin Karakaya, sevgilisi İbrahim Tatlıses ve kızını barıştırdı
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Gülçin Karakaya, sevgilisi İbrahim Tatlıses ve kızını barıştırdı

05.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:29
Gülçin Karakaya, sevgilisi İbrahim Tatlıses ve kızını barıştırdı

Geçtiğimiz aylarda bir ev konusu yüzünden babası İbrahim Tatlıses ile arası açılan Dilan Çıtak Tatlıses, aralarındaki buzları eritti. Baba kızı ise Tatlıses'in yaşça küçük sevgilisi Gülçin Karakaya barıştırdı.

Dilan Çıtak Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire veren ancak kendisini ayıran babası İbrahim Tatlıses'e kırılmıştı. Yaşananların ardından İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses aralarındaki buzları eritti.

GÜLÇİN KÜSLÜĞÜ BİTİRDİ

Genç şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz ay babasını evinde ağırlayarak sorunları çözdü. Buluşmanın perde arkasının detayları belli olurken işin içinde Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya çıktı. İbrahim Tatlıses'le evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Gülçin Karakaya, ünlü sanatçının kızı Dilan Çıtak'la da yakın arkadaş oldu.

Son dönemde sosyal medyada sık sık Çıtak'la fotoğraflarını paylaşan Karakaya, önceki gün de genç şarkıcı ve sevgilisi Levent Dörter'le çektirdiği kareyi yayınlamıştı.

Buluşmanın perde arkası ortaya çıktı... Sevgilisi barıştırdı!

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Daha önce 4 kez evlenen ve 7 çocuğu olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı. Evlilik teklifine evet yanıtını alan İbrahim Tatlıses, şimdiden düğün hazırlıklarına başladı.

Gülçin Karakaya, sevgilisi İbrahim Tatlıses ve kızını barıştırdı
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya

Kaynak: Hürriyet

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İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı
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