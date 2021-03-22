Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi
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Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi

22.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:15
Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi

ANTALYA'da denizde bulunan erkek cesedinin, kaybolan üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olup olmadığının belirlenmesi için annesi Sebihan Özkan'dan DNA örneği alındı.

ANTALYA'da denizde bulunan erkek cesedinin, kaybolan üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olup olmadığının belirlenmesi için annesi Sebihan Özkan'dan DNA örneği alındı.

Kemer ilçesi Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında, 19 Mart günü saat 13.00 sıralarında tekne ile gezenler, denizde erkek cesedi gördü. İhbar üzerine İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, böylgeye sevk edildi. Cesedi karaya çıkaran ekipler, G-Marina'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AİLE, KIYAFETLERİNDE VE YÜZÜNDE BENZERLİK BULDUDüden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde 11 Mart'ta ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durulan cesetle ilgili Özkan'ın yakınları teşhis için çağrıldı. Aile ilk başta cansız bedenin üzerindeki kıyafetlerin Ramazan Özkan'a ait olduğu, yüzünün ise benzediği yönünde beyanda bulundu. Yapılan ilk incelemenin ardından cesede DNA testi yapılmasına karar verildi.DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen anne Sebihan Özkan, cesedin oğluna ait olup olmadığının belirlenebilmesi için DNA örneği verdi. Güçlükle ayakta durduğu gözlenen anne Özkan'ın ve yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü. DNA test sonucunun önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.


Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi
Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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