Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili davada sanık savunmaları alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili davada sanık savunmaları alındı

Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili davada sanık savunmaları alındı
Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasını protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasını protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunun küçük olması nedeniyle 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz 12 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Asu Y. Y., slogan atmadığını ve üzerinde herhangi bir bayrak, flama olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Berker Ş. ise üniversitede öğrenci olduğunu aynı zamanda da müzisyen olduğu için o esnada prova yaptığını belirterek, "Bu provanın olaylarla ilgisi yoktur. Bir öğrencinin gözaltına alındığını duydum ve olayın yaşandığı yere yalnız gittim." dedi

Olanları tek başına kenardan izlediğini daha sonra kampüse girmek için turnikeye giderken polisin kendisini gözaltına aldığını ifade eden sanık Berker Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların savunmalarının alınmış olması, kaçma şüphelerinin bulunmaması nedeniyle sanıklar hakkında yurt dışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti.

Sanıkların savunmaları alındığından öğrenci oldukları da göz önüne alınarak sonraki duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu arada, Kağıthane Kaymakamlığı'nın adliye çevresindeki basın açıklaması ve eylemlerin yasaklanması kararı nedeniyle adliye önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye çevresi bariyerlerle kapatılırken, sabah saatlerinde yargılananlara destek olmak amacıyla adliye önündeki meydanın dışına çıkan grup, burada kısa bir açıklama yaptı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de, LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama, yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu, polisin uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği bilgisi verilen iddianamede, şüphelilerin, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim

Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halit Ergenç Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mesut Özil Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili davada sanık savunmaları alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:59:25. #1.16#

title