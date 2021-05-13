Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde bayram namazı yeni inşa edilen camide kılındı
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Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde bayram namazı yeni inşa edilen camide kılındı

Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde bayram namazı yeni inşa edilen camide kılındı
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan'ın güneydoğusunda, Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ilinde bayram namazı, 1200 kişilik cemaat kapasiteli yeni inşa edilen ancak resmi açılışı henüz yapılmayan camide eda edildi.

Bulgaristan'ın güneydoğusunda, Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ilinde bayram namazı, 1200 kişilik cemaat kapasiteli yeni inşa edilen ancak resmi açılışı henüz yapılmayan camide eda edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinin uygulandığı bayram namazında Müslümanlar, ülke ve dünya barışı için dualar etti.

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, hutbe konuşmasında, son günlerde Müslümanların, Mescid-i Aksa'daki saldırılarla şiddet ve teröre kurban gittiklerine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün bize düşen yangın yerine dönen yüreklerimizi bayram neşesiyle canlandırmaktır. Bugün bize düşen bayramı görmeyen kardeşlerimiz adına da bayramı eda etmektir. Bugün İslam alemi olarak bize düşen yüreklerimiz mahzun olsa da bayramımızın hakkını vermek ve onu mahzun göndermemektir."

Eminefendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Kırcaali'miz için çifte bayram. Ramazan Bayramı'yla beraber yeni camimizin ibadete açılışı da Kırcaali halkı için bir bayram niteliğindedir." dedi.

Yeni caminin, (Selimiye'den sonra) Balkanlar'daki en büyük Müslüman külliyesi olduğuna işaret eden Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, "Kırcaali için bugün çok anlamlı ve tarihi günlerden biri. Yeni camimiz Kırcaali'ye yeni bir anlam kattı ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmed de "İnsanoğlu zorlu bir süreçten geçiyor. Bu bağlamda bütün insanlığın yeniden eski günlerine dönüş yapabilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayram namazına katılan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ise "Kırcaali'deki yeni cami ülkemizin kurum ve kuruluşlarının desteğiyle inşa edilerek hizmete sunulmuş bulunuyor. Ramazan ayı içerisinde bu camide ilk iftar da Sofya Büyükelçimiz Alin Sekizkök tarafından içinde bulunduğumuz avluda verildi." dedi.

Caminin yapımı 6 yıl sürdü

İnşaatı tamamlanan, ibadete açılmak üzere son hazırlıkları yapılan Kırcaali'deki yeni caminin yapımı 6 yıl sürdü.

Şehrin Salihler semtinde 1400 metrekare alan üzerine kurulu cami, 1200 kişilik cemaat kapasitesine sahip.

Cami, içerisindeki Kur'an kursu, toplantı ve etkinlik salonlarıyla aynı zamanda "İslam Kültür Merkezi" olarak da Müslümanlara hizmet verecek. Bulgaristan'ın en büyük camisi niteliğindeki mabet, yapılacak resmi açılış töreniyle ibadete açılacak.

Nüfusu 6,9 milyon olan Bulgaristan'da yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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