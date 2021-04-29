Bulgaristan'ın "Demokrasi Ayıbı" nihayet sona eriyor
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Bulgaristan'ın "Demokrasi Ayıbı" nihayet sona eriyor

Bulgaristan'ın 'Demokrasi Ayıbı' nihayet sona eriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt dışındaki seçim sandık sayısı sınırlaması Bulgaristan Meclisi'nde kaldırıldı.

Yurt dışındaki seçim sandık sayısı sınırlaması Bulgaristan Meclisi'nde kaldırıldı. GERB ve BSP çekimser kaldı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) yetkilileri kararı memnuniyetle karşıladı.

2014'teki parlamento seçimlerinde, Türkiye genelinde 135 olan sandık sayısı 35'e düşürülmüştü. Bu yüzden Türkiye'de kullanılan oy sayısı 90 bin civarından 20 bin civarına düşmüş, birçok kişi sandıkta çıkarılan engeller nedeniyle oy kullanamamıştı.

Konu ile ilgili görüşlerini açıklayan Bal-Göç Genel Merkez yetkilileri: "Asimilasyon sırasında bulundukları topraklarda kopartılarak zorunlu göçe zorlanan soydaşlarımıza karşı yapılan son derece düşündürücü davranıştan kısmen geri dönülmesi bizleri mutlu etmiştir. Zira bu kardeşlerimiz, dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde bulundukları topraklardan asimilasyona tabi olarak hür iradeleriyle göç etmedikleri için hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkına sahip olmaları gerekiyordu. Bu kardeşlerimizin büyük bir kısmı küçük yaşta zorunlu göç sırasında çocuk yaşta oldukları için Bulgarca lisanı bilmemektedir. Sandıklarda vatandaşlarımız oy kullanmasını geciktirecek Bulgar alfabesi mecburiyeti vs. gibi engellerin kaldırılmasının yanı sıra Türkçe siyasi çalışmalara müsaade edileceğinin beklentisi içinde olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyoruz. Komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan'ın bu kararları tekrar gözden geçirerek, soydaşlarımızın haklarının ellerinden alınmasının engelleyeceğini ve tam aksine yaşadıkları sıkıntı ve mezalim dolayısı ile başka ülkelerde yaşayan Bulgaristan uyruklu vatandaşlara nazaran daha ayrıcalıklı hakların verileceğine inanıyoruz." dediler.

Bal-Göç; bu ayrımcı düzenlemeyi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Denetim ve İnsan Hakları Komitesi, Ulusal Azınlıkların Korunması Sekretaryası, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlara da taşımıştı. - BURSA

Bulgaristan'ın 'Demokrasi Ayıbı' nihayet sona eriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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