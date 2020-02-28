Bulgaristan: Göç akınına karşı sınıra bin asker konuşlandırmaya hazırız
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Bulgaristan: Göç akınına karşı sınıra bin asker konuşlandırmaya hazırız

Bulgaristan, Türkiye'den gelen göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için sınıra bin asker ve askeri araç konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurdu.

28.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:35
Bulgaristan: Göç akınına karşı sınıra bin asker konuşlandırmaya hazırız

, 'den gelen göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için sınıra bin asker ve askeri araç konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurdu.


Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakçanov, Ankara'nın "göçmenleri durdurmayacağız" açıklamasının ardından, sınır polisinin bu sabah saatlerinde 30 kişilik 2 göçmen gruba müdahale ettiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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