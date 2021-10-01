Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot - Haberler
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Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot

İhlas Haber Ajansı / Nahit Doğu - Haberler | Güncel

- Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot Bulgaristan'da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesindeki 7 Türk Belediye Başkanı, bölgeye ziyaret gerçekleştiren Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i boykot ederek, kendisini karşılamaya gelmedi.

- Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot

KIRCAALİ - Bulgaristan'da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesindeki 7 Türk Belediye Başkanı, bölgeye ziyaret gerçekleştiren Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i boykot ederek, kendisini karşılamaya gelmedi.

Bulgaristan'da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesinde 7 Türk Belediye Başkanı, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i boykot etti. Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nden Belediye Başkanları, Radev'in daha önce HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı'ya sorduğu "anavatanınız neresi" şeklindeki soruya tepki olarak Kırcaali bölgesine 2 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştiren Radev'i karşılamaya gelmedikleri belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz ay hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde HÖH Lideri Karadayı ile istişare toplantısı gerçekleştiren Radev, toplantı sırasında Karadayı'ya yönelik, "anavatanınız neresi" ifadesini kullanmıştı. Toplantıda gergin anların yaşanmasına neden olan bu soruya Karadayı, vatanının Bulgaristan olduğunu, fakat tarihi gerçeklere dayanacak olurlarsa, daha da eski anavatanlarının aynı çıkacağını kaydetmişti.

Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot

Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot

Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot

Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot
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Haber: Bulgaristan'da Türk Belediye Başkanlarından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e boykot - Haberler
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