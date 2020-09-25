Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 20 bine yaklaştı
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 20 bine yaklaştı

25.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:42
Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 785 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 785 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 19 bin 573'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 785 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 19 bin 573'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 14 bin 13 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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