Bulgaristan'da Kazak aydın Abay Kunanbay sergisi açıldı
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Bulgaristan'da Kazak aydın Abay Kunanbay sergisi açıldı

15.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 00:20
Bulgaristan'da Kazak aydın Abay Kunanbay sergisi açıldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde açtığı sergide, Kazak aydın Abay Kunanbay'ın kültürel mirasını tanıttı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde açtığı sergide, Kazak aydın Abay Kunanbay'ın kültürel mirasını tanıttı.

Türk dünyasının kültür ve geleneklerini uluslararası alanında tanıtan TÜRKSOY, Bulgaristan'daki etkinlikleri kapsamında açtığı sergide Abay Kunanbay portreleri ve aydının yaşamını anlatan tablolara yer verdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, açılış törenindeki konuşmasında, Teşkilatın, Kunanbay'ın 175'inci yıl dönümü dolayısıyla 2020'yi "Abay Kunanbay'ı Anma Yılı" ilan ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bilge, düşünür, şair, eğitimci, Kazak milli edebiyatının kurucusu, bestekar ve çevirmen olarak öne çıkan Kunanbay, Kazakistan başta olmak üzere tüm Türk dünyasına büyük bir miras ve silinmez izler bırakmıştır. Onun şiirlerinde ve kara sözlerinde bizlerin ruhu, ete kemiğe bürünmüştür."

Etkinliğe katılan Kazakistan'ın Sofya Büyükelçisi Temirtay İzbastin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kunanbay'ın Kazakistan halkının onur ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Büyükelçi İzbastin, etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'nin Türk, Bulgar ve Kazak halklarının kültürleri aracılığıyla birbirini tanıma olanağı sağladığını söyledi.

Abay Kunanbay'ın eserlerinden örnekler içeren bir kitabın tanıtımının yapıldığı etkinlikte, aydının dünya kültürel mirasına katkısı konusunda bilgi verildi.

Etkinliğe, Filibe'nin kültür ve sanat temsilcilerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Evelina Apostolova ve Filibe Yazarlar Birliği Başkanı Anton Baev katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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