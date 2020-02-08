Bulgar avcılar Kırıkkale'de sürek avı yaptı
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Bulgar avcılar Kırıkkale'de sürek avı yaptı

Bulgaristan'dan gelen avcılar, Kırıkkale'de sürek avı düzenledi.

08.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:02
Bulgar avcılar Kırıkkale'de sürek avı yaptı

'dan gelen avcılar, 'de sürek avı düzenledi.

, Delice ve Balışeyh ilçeleri ormanlık alanlarında yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında sürek avı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü denetiminde 8 Bulgar avcı, 3 gün süren sürek avında 22 yaban domuzu öldürdü.

Sürek avının ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yine yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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