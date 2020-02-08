Bulgar avcılar Kırıkkale'de sürek avı yaptı
Bulgaristan'dan gelen avcılar, Kırıkkale'de sürek avı düzenledi.
Bulgaristan'dan gelen avcılar, Kırıkkale'de sürek avı düzenledi.
Sulakyurt, Delice ve Balışeyh ilçeleri ormanlık alanlarında yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında sürek avı yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü denetiminde 8 Bulgar avcı, 3 gün süren sürek avında 22 yaban domuzu öldürdü.
Sürek avının ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yine yapılacağı belirtildi.