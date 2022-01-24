Bülent Serttaş, şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlattığı anları anlattı: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, konuk olduğu programda hayatının dönüm noktası olarak tanımladığı Ağlama Anam şarkısından bahsetti. Bu şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 3 kere ağlattığını söyleyen şarkıcı, "Cumhurbaşkanımız sahne sonrası yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Bülent Serttaş, Akşam'dan Yasemin İlan'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Hayatının dönüm noktasını ve gayrimenkullerini anlatan şarkıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir anısından da bahsetti.

"12 BİN TL'LİK ÇANTA KULLANIYORUM"

Kıyafetlerine çok para harcadığını söyleyen şarkıcı, "Alınan meslektaşlarım olacaktır ama ben bu işe yatırım yapıyorum. Trençkotumun 16 bin 500 lira olduğu yazıldı ama elimdeki çantayı görmediler. 12 bin liralık çanta kullanıyorum" dedi.

"AĞLAMA ANAM TÜRKÜM ERDOĞAN'I AĞLATTI"

Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlerken ağladığı 'Ağlama Anam' türküsünün hayatının dönüm noktası olduğunu anlattı. Serttaş yaşamına yön veren anısını şu sözlerle anlattı: "Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da üç kez ağlattım bu şarkıyla. Hatta ilkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalım en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi."

"DİZ ÇÖKÜP ANIRA ANIRA AĞLADIM"

Merhum annesine 'Türkiye'nin en sevilen sanatçısı olacağım' diye söz verdiğini söyleyen Bülent Serttaş, "Bunu başardım. İnşallah beni görüyordur. Konya'nın gelmiş geçmiş en kalabalık konserini ben verdim. Orada 'Konya seninle gurur duyuyor' diye tezahürat yapılırken anne babam aklıma geldi, diz çöktüm ve anıra anıra ağladım. Keşke rahmetli anne ve babam şu köşede olsaydı beni görseydiler diye düşündüm. İnşallah oğulları Bülent'in Türkiye'nin gurur duyduğu bir sanatçı olduğundan haberleri vardır" ifadelerini kullandı.

"LEVENT'TE İKİ VİLLAM VAR"

"Gayrimenkul zengini olduğunuz, özellikle de Levent'te çok pahalı iki villanız olduğu iddiası var doğru mu?" sorusu üzerine de Bülent Serttaş, "Evet, gayrimenkule çok yatırım yaptım. Hepsi çocuklarım için. Allah nasip etti diyelim. 1981 yılında İstanbul'a geldiğimde Levent tarafına gidip geziyordum ve içimden şöyle düşünüyordum 'Allah'ım acaba günün birinde burada kirada oturabilir miyim?' diye. ve şükürler olsun ki o villaların sahibi oldum. Kiracı olmak isterken villalar sahibi oldum. Şunu da eklemeliyim 'Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye de her zaman dua ediyorum. Bu kadarı bize yeter artık" dedi.

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