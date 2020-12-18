Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 1980 yılında çekilen pozları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Fotoğrafta uzun zamandır küs olan iki usta isim, dudak dudağa poz verip barış ilan ediyor.

Instagram'da yer alan Şok o Pop isimli magazin sayfası yıllar önce gündemi sarsan magazin haberlerini yeniden paylaşmaya devam ediyor. Sayfa son olarak Zeki Müren ve Bülent Ersoy'un yıllarca konuşulan pozlarını yayınladı.

40 YIL SONRA GÜNDEM OLDULAR

Türk müziğinin iki usta ismi, yıllar önce nedeni tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı küsmüş ve uzun zaman konuşmamışlardı. Ancak 1980 yılında bir gazinoda karşılan usta isimler, yaşananları unutup barışmıştı. Gülizar Gazinosu'ndaki gala gecesinde barış ilan eden ikiliden Ersoy, önce Müren'in elinden öpmüş sonra da dudağına bir öpücük kondurmuştu. İkilinin pozları ise 40 yıl sonra yeniden gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğrafları görünce "Dargınlığı biraz abartılı bitirmişler" ve "Baharı bekleyen kumrular gibiler" yorumunu yaptı.