Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programının ilk bölümü sel nedeniyle ertelendi
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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programının ilk bölümü sel nedeniyle ertelendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun bir aradan sonra ekrana dönmeye hazırlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in yarın ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan Benzemez Kimse Bize isimli programın yayın tarihi ertelendi. Yıldız Tilbe'nin konuk olacağı programda sel felaketi nedeniyle başka bir gün ekrana gelecek.

Türk müziğinin iki efsane ismi Bülent Ersoy ile Mustafa Keser, her hafta yayınlanacak Benzemez Kimse Bize programıyla sevenleriyle buluşacak. Yarın ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan programın yayın günü ileri bir tarihe alındı.

"SEL FELAKETİNDEN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Programın Instagram hesabından yapılan açıklamada "Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. 15 Ağustos Pazar akşamı yayınlamayı planladığımız programımızın ilk bölümünü ileri bir tarihe ertelediğimizi duyurmak isteriz. Sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in ilk bölüm konuğu ise sesi ve renkli kişiliğiyle kendine hayran bırakan Yıldız Tilbe olacak.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programının ilk bölümü sel nedeniyle ertelendi
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programının ilk bölümü sel nedeniyle ertelendi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programının ilk bölümü sel nedeniyle ertelendi - Haberler Magazin
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