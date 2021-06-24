Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist hastaneye koştu
Bülent Ersoy, vücudunda ortaya çıkan kist nedeniyle hastaneye başvurdu. Bir dizi operasyon geçiren Ersoy'un vücudundan alınan parça temiz çıkınca ünlü şarkıcı derin bir nefes aldı.
Ünlü şarkıcı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle önceki gün özel bir hastaneye başvurdu. Vücudunda beliren kist nedeniyle kanser endişesi yaşayan Bülent Ersoy'dan parça alındı.
SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI
Gerekli tetkikler yapılan Ersoy'un sonuçları temiz çıktı. Ünlü şarkıcının kontrol amaçlı hastanede olduğu öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet