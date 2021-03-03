Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi

Daha önce de defalarca kez kürk giydiği için tepki çeken Bülent Ersoy'un bu sefer de 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı 450 bin TL değerindeki paltoyu satın aldığı iddia edildi. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen Ersoy, kürk satın aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

YAYINA GERÇEK KÜRKLE ÇIKTI

Bülent Ersoy'un yalanlamasına rağmen günlerdir tepki gösterilen konuya Gülşah Saraçoğlu da dahil oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jürilik yapan Saraçoğlu, önceki günkü yayına gerçek kürk giyerek çıktı.

"DOLABIMDA 8 DEĞERLİ PARÇA VAR"

Ünlü modacı daha önce kürkleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Gardırobumda 8 değerli parça var. Servet değerindeler. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN GERÇEK KÜRK GİYİYORUM"

2019 yılında sosyal medya hesabından kürklü fotoğraflarını paylaşan Gülşah Saraçoğlu'na ünlü isimlerde tepki yağmıştı. Eleştirilerin odağı olan ünlü modacı da kendisini "Ben asla sahte kürk giymem. Üşüyorum, giyiyorum. Bu kadar! Ayrıca dünyada tek kürk giyen ben miyim? Beni günah keçisi ilan edeceklerine dönüp kendilerine baksınlar" diyerek savunmuştu.

BÜLENT ERSOY TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden yapılan paltoyu satın aldığı yönündeki iddiayı "O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım. Türkiye'de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de" diyerek yalanlamıştı.