Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi

03.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:06
Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi

Günlerdir Bülent Ersoy'un 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoyu satın aldığı iddiasına tepki yağarken modacı Gülşah Saraçoğlu'da TV8'deki programına gerçek kürk giyerek çıktı.

Daha önce de defalarca kez kürk giydiği için tepki çeken Bülent Ersoy'un bu sefer de 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı 450 bin TL değerindeki paltoyu satın aldığı iddia edildi. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen Ersoy, kürk satın aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

YAYINA GERÇEK KÜRKLE ÇIKTI

Bülent Ersoy'un yalanlamasına rağmen günlerdir tepki gösterilen konuya Gülşah Saraçoğlu da dahil oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jürilik yapan Saraçoğlu, önceki günkü yayına gerçek kürk giyerek çıktı.

Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi

"DOLABIMDA 8 DEĞERLİ PARÇA VAR"

Ünlü modacı daha önce kürkleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Gardırobumda 8 değerli parça var. Servet değerindeler. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi

"ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN GERÇEK KÜRK GİYİYORUM"

2019 yılında sosyal medya hesabından kürklü fotoğraflarını paylaşan Gülşah Saraçoğlu'na ünlü isimlerde tepki yağmıştı. Eleştirilerin odağı olan ünlü modacı da kendisini "Ben asla sahte kürk giymem. Üşüyorum, giyiyorum. Bu kadar! Ayrıca dünyada tek kürk giyen ben miyim? Beni günah keçisi ilan edeceklerine dönüp kendilerine baksınlar" diyerek savunmuştu.

BÜLENT ERSOY TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden yapılan paltoyu satın aldığı yönündeki iddiayı "O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım. Türkiye'de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de" diyerek yalanlamıştı.

İlgili Haberler

Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden palto yaptırdığı yönündeki iddiayı yalanladı
Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden palto yaptırdığı yönündeki iddiayı yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Eda Ece Hande Soral Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:17:01. #1.15#
title