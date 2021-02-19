Bülent Eczacıbaşı kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Bülent Eczacıbaşı kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

19.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:26
Bülent Eczacıbaşı kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Bülent Eczacıbaşı, (1949, İstanbul), ilaç, yapı malzemeleri ve tüketim ürünleri gibi çeşitli alanlarda yatırımları bulunan Eczacıbaşı Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Bülent Eczacıbaşı kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Bülent Eczacıbaşı hayatı ve biyografisi nedir?

Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'ni 1968 yılında bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Imperial College London'da sürdürdü ve ABD'de Massachusetts Institute of Technology'den kimya mühendisliği dalında master derecesi aldı. Bülent Eczacıbaşı, (1949, İstanbul), ilaç, yapı malzemeleri ve tüketim ürünleri gibi çeşitli alanlarda yatırımları bulunan Eczacıbaşı Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Bülent Eczacıbaşı kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Bülent Eczacıbaşı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BÜLENT ECZACIBAŞI KİMDİR?

Bülent Eczacıbaşı, (1949, İstanbul), ilaç, yapı malzemeleri ve tüketim ürünleri gibi çeşitli alanlarda yatırımları bulunan Eczacıbaşı Holding'in yönetim kurulu başkanıdır.

HAYATI

Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'ni 1968 yılında bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Imperial College London'da sürdürdü ve ABD'de Massachusetts Institute of Technology'den kimya mühendisliği dalında master derecesi aldı.

Çalışma yaşamına 1974 yılında Eczacıbaşı Holding'de başlayan Bülent Eczacıbaşı, topluluğun çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu. 1991-93 yıllarında TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-97 yıllarında ise TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD'ın Onursal Başkanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın Onursal Başkanı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT-European Round Table of Industrialists) üyesidir.

Eczacıbaşı ayrıca, TESEV Yüksek Danışma Kurulu'nda, Harvard Kennedy School Danışma Kurulu'nda ve Akbank Uluslararası Danışma Kurulu'nda yer almaktadır.

25 Aralık 1980 tarihinde Oya Eczacıbaşı ile evlenmiştir. Emre Eczacıbaşı ve Esra Eczacıbaşı adında iki çocuğu olmuştur.

SERVETİ

Bülent Eczacıbaşı, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1.5 milyar dolarlık servetiyle 18. sırada yer almaktadır.

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