Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti
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Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti

23.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:01
Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorlarından ve Türk nöroloji camiasında 'hocaların hocası' olarak anılan emekli öğretim üyesi 98 yaşındaki Prof. Dr. Turgut Zileli, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in tedavisini yürüten ve Türk nöroloji camiasında 'hocaların hocası' olarak anılan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Zileli, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalında uzun süre çalıştıktan sonra 24 yıl da Başkent Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Zileli'nin, 3 aydır hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

NÖROLOJİ DERNEĞİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Nöroloji Derneği, Prof. Dr. Zileli'nin ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Ülkemizde nörolojinin gelişimi ve tüm ülkeye dağılan nörologların yetişmesinde çok değerli katkı ve emeği olan hocamız Prof. Dr. Turgut Zileli'yi 22 Mart 2021 tarihinde kaybetmiş bulunuyoruz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan akademik hayatını, 1997 yılından günümüze kadar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genç doktor ve uzmanların eğitiminin çok önemli olduğunu her zaman vurgulayarak özveri ile sürdüren değerli hocamızı daima saygıyla ve sevgiyle, onun yetiştirdiği doktorlar olarak gururla anacağız. Tüm nöroloji topluluğunun başı sağ olsun" denildi.

Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Prof. Dr. Turgut Zileli'nin cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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