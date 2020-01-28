28.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:32

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Sanem Çelik ve Olcay Yusufoğlu'nun ardından Bülent Çetinaslan katıldı. Yaşanan gelişme magazin gündeminde ses getiriklen Bülent Çetinaslan kimdir, nereli kaç yaşında? Bülent Çetinaslan hayatı ve biyografisi hakkında aramalar yapıldı.

BÜLENT ÇETİNASLAN KİMDİR?

Bülent Çetinaslan doğum tarihi: 25 Mayıs 1974

Bülent Çetinaslan kaç yaşında: 45 yıl yaşında

Bülent Çetinaslannereli: Eryaman, Ankara

Bülent Çetinaslan yer aldığı TV yapımları: Arka Sıradakiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

25 Mayıs 1974 Ankara doğumlu olan Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmıştır.

İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynamış, oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başlamıştır. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu; 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştır. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde de rol almıştır. Arka Sıradakiler dizisinde "Oktay" karakteriyle tanınmıştır. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide Oktay karakterini canlandırdı.

BÜLENT ÇETİNASLAN YER ALDIĞI YAPIMLAR

1995 - Çiçek Taksi/ Hasan - Konuk Oyuncu

2004 - Melekler Adası/ Cem - Yardımcı Karakter

2005 - Acı Hayat/ Hap Satıcısı - Konuk Oyuncu

2007 - Duvar Taylan/ Başrol - Oyuncusu

2007-2012 - Arka Sıradakiler/ Oktay - Başrol Oyuncusu

2010 - Öğretmen Kemal/ Oktay-Konuk Oyuncu

2020 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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