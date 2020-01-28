Bülent Çetinaslan kimdir, nereli kaç yaşında? Bülent Çetinaslan hayatı ve biyografisi!
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olan Bülent Çetinaslan, dizi severlerin merak konusu oldu. Yıllar önce yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ını canlandıran Bülent Çetinaslan vatandaşların ilgi odağı olurken Bülent Çetinaslan kimdir, nereli kaç yaşında? Bülent Çetinaslan hayatı ve biyografisi gibi konul
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Sanem Çelik ve Olcay Yusufoğlu'nun ardından Bülent Çetinaslan katıldı. Yaşanan gelişme magazin gündeminde ses getiriklen Bülent Çetinaslan kimdir, nereli kaç yaşında? Bülent Çetinaslan hayatı ve biyografisi hakkında aramalar yapıldı.
BÜLENT ÇETİNASLAN KİMDİR?
Bülent Çetinaslan doğum tarihi: 25 Mayıs 1974
Bülent Çetinaslan kaç yaşında: 45 yıl yaşında
Bülent Çetinaslannereli: Eryaman, Ankara
Bülent Çetinaslan yer aldığı TV yapımları: Arka Sıradakiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
25 Mayıs 1974 Ankara doğumlu olan Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmıştır.
İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynamış, oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başlamıştır. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu; 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştır. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde de rol almıştır. Arka Sıradakiler dizisinde "Oktay" karakteriyle tanınmıştır. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide Oktay karakterini canlandırdı.
BÜLENT ÇETİNASLAN YER ALDIĞI YAPIMLAR
1995 - Çiçek Taksi/ Hasan - Konuk Oyuncu
2004 - Melekler Adası/ Cem - Yardımcı Karakter
2005 - Acı Hayat/ Hap Satıcısı - Konuk Oyuncu
2007 - Duvar Taylan/ Başrol - Oyuncusu
2007-2012 - Arka Sıradakiler/ Oktay - Başrol Oyuncusu
2010 - Öğretmen Kemal/ Oktay-Konuk Oyuncu
2020 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz