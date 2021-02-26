Bülent Arınç yeni projesiyle ilgili bilgi verdi: Siyaset üzerine bir vakıf kurmak niyetindeyim

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22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldığı programda yeni projesine yönelik açıklama yaptı. Siyaset üzerine bir vakıf kurmayı istediğini belirten Arınç, "Bugün iç politikadan artık elini ayağını 'mecburen' çekmiş bir insan olarak, bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var" dedi.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç TV 5'te yayınlanan '4. Güç' adlı programa konuk oldu. Burada Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlayan Arınç, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SİYASET ÜZERİNE BİR VAKIF KURMAK NİYETİNDEYİM"

Arınç programda yeni projesiyle ilgili de bilgi verdi. Siyaset üzerine bir vakıf kurmak istediğini belirten Arınç, "Sadece siyasetin teorisi, nasıl yapılması gerektiği, bize ait ölçülerle, dünyevi ölçüler de olacak bunun içerisinde, bir siyasetçi nasıl yetişir, bunun örneklerini göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İYİ SİYASETÇİYE, ONU YETİŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Açıklamasında iç siyaset ile ilgili değerlendirmelere de yer veren Arınç, "Bugün iç politikadan artık elini ayağını 'mecburen' çekmiş bir insan olarak bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var. İnşallah sizin de bu konudaki desteklerinizi bekleyeceğiz" dedi.