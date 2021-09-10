Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum - Haberler
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Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum

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Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yayınladığı anma mesajına tepki gösterdi. Arınç, "Devletin hakimine silah doğrultmuş, öldürmüş ve bundan dolayı hüküm giymiş bir ismin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'saygıyla anılmasını' kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türk sinemasının 'Çirkin Kral' lakaplı sanatçısı Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

"SAYGIYLA ANILMASINI KINIYORUM"

Bakanlık tarafından 9 Eylül'de yapılan anma paylaşımını alıntılayan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Fikirler, şahıslar eleştirilebilir; ifade hürriyeti kutsaldır. Ahmet Kaya, Nazım Hikmet vs. isimleri eleştirebilir ya da fikirlerini benimseyebilirsiniz. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Ancak fikirlere ve sanata duyulan saygı, bir katile paravan olamaz. Devletin hakimine silah doğrultmuş, öldürmüş ve bundan dolayı hüküm giymiş bir ismin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'saygıyla anılmasını' kınıyorum."

Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum

Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum
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Haber: Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum - Haberler
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