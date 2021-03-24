Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi
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Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi

24.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:16
Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun yeni listesi belli oldu. Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da yeni yönetim kadrosunun içine girdi. Arınç, Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapacak.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Partinin üst kademesinde değişiklik yaşanacağı iddia edilirken, 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltildi.

Bülent Arınç'ın oğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç parti yönetimine girdi. Mücahit Arınç, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

BÜLENT ARINÇ DA KATILDI

Kongreye, KHK'lılarla ilgili sözleri nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifa etmek zorunda kalan Bülent Arınç da katıldı.

AHMET MÜCAHİT ARINÇ KİMDİR?

Siyaset bilimci, Yönetici, Siyasetçi, 27. Dönem İstanbul Milletvekili. 1986, Şehzadeler/ Manisa doğumlu. Eski bakan ve başbakan yardımcılarından Bülent Arınç ile Münevver Arınç'ın oğludur. İlkokulu Manisa'da, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi lisans programını bitirdi.

2009 - 2010 yılı arasında TOBB-TPAV bünyesinde uzman-araştırmacı sıfatıyla çalıştı. Enerji ve Petrol sektöründe faaliyet göstermekte olan Turkish Petroleum International Compam (TPK) bünyesine katıldı. 2010-2018 yılları arasında Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Müdürlüğünde sırasıyla Kıdemli Uzman, Genel Müdür Danışmanı, Kurumsal iletişim Koordinatörü ve İstanbul temsilcisi olarak görev yaptı.

Ahmet Mücahit Arınç, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesidir, iyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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