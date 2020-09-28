Bülent Arınç, 18 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenmeyi başardı

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 18 günlük tedavi sürecinin ardından eşiyle birlikte hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Arınç, 18 günlük tedavinin ardından hastalığı yenmeyi başardı.

"ÇOK YÖNLÜ VE YOĞUN BİR TEDAVİ UYGULANDI"

Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçti.

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan doktorundan hastabakıcısına kadar tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbimiz şu anda bu ve benzeri hastalıklardan muzdarip olan, şifa bekleyen milletimizin tüm fertlerine acil şifalar versin, onları da sevindirsin" ifadelerini kullandı.