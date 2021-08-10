Bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti
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Bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti

Bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Obruk Mahallesinden Konya'nın Ereğli ilçesine otomobil almaya giden Murat Altındağ, ilçenin Kutören Mahallesinde alışveriş yapmak için markete durdu. Markete girerken yanında bulunan para ve altın olan çantayı düşürdü. Düşürülen çantayı 66 yaşındaki Saadet Yeşil bularak mahalle muhtarı Özcan Kardaş'a bilgi vererek teslim etti. Altınlarını ve paralarını düşürdüğünü Ereğli ilçesinde oto galeriye gittiğinde fark eden Murat Altındağ, parayı düşürmüş olabileceği yerleri dolaşırken tekrar Kutören Mahallesine geldi ve paralarını Saadet Yeşil'in bulduğunu öğrendi. İçerisinde 9 adet Cumhuriyet altını, 5 adet yarım altın, 11 adet çeyrek altın ve 3 bin TL de para bulunan çanta, mahalle muhtarının eşliğinde tutanak tutularak sahibi Murat Altındağ'a teslim edildi. - KONYA

Bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti
Bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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