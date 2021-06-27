BULDUĞU PARA DOLU ÇANTAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Hülya Gürler (45), namaz kılmak için geldiği Melik Camii'nin şadırvanında bulduğu ve içinde 30 bin TL olan çantayı, jandarma aracılığı ile sahibi Emin Kılıç'a (40) teslim etti.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Hülya Gürler (45), namaz kılmak için geldiği Melik Camii'nin şadırvanında bulduğu ve içinde 30 bin TL olan çantayı, jandarma aracılığı ile sahibi Emin Kılıç'a (40) teslim etti.

Olay, dün Çarşamba ilçesinde bulunan Melik Camii'nde yaşandı. Terme'nin Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan ve Samsun kent merkezine giden Hülya Gürler, eve dönerken Melik Camii'nde namaz kılmak istedi. Caminin şadırvan kısmına gelen Gürler, asılı bir çanta fark etti. Çantanın içine bakan Gürler, kimlik, 30 bin lira para ve kredi kartlarını görünce hemen çantayı aldı, durumu da jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmanın ardından jandarma ekipleri, çantanın Emin Kılıç'a ait olduğunu tespit etti. Haber verilmesi üzerine jandarma karakoluna gelen Kılıç, çantasını Hülya Gürler'den teslim aldı.

'VİCDANIM RAHAT ŞEKİLDE EMANETİ TESLİM EDİYORUM'

Hülya Gürler, Samsun'da alışverişimi yaptıktan sonra Terme'ye dönerken namaz kılmak için Melik Camii'nde durdum. Bu sırada caminin şadırvan kısmında asılı çantayı fark ettim. Çantayı açıp içine baktım ve çantanın içerisinde kimlik, bir miktar para ve kredi kartlarını gördüm. Çantayı jandarma karakoluna teslim ettim. Çantanın sahibi bulundu, vicdanım ve içim rahat edecek şekilde emaneti kendisine teslim ediyorum diye konuştu.

'BU İNSANİYETLİ DAVRANIŞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Terme ilçesinde marketçilik yaptığını ve kendisinin de namaz kılmak için camide durduğunu söyleyen çantanın sahibi Emin Kılıç ise, Dün namaz kılmak için camide durdum ve abdest almak için şadırvana girdim. Abdest alırken çantamı asmak zorundaydım. Ardından telefon geldi ve çantamı orada unuttum. Ben market işi yapıyorum ve arabayı boşaltırken çantanın olmadığını fark ettik. Ardından acele bir şekilde Melik Camii'ne geldik ve çantanın orada olmadığını fark ettik. Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvurduk. Bu sabah Karakol Komutanlığı'ndan telefon geldi ve çantanın bulunduğunu söylediler. Hülya hanıma da bu insaniyetli davranışı için teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı