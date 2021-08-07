Buldan'da yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılacak

Buldan Belediye Meclisi, ilçedeki orman yangınında zarar gören alanların,belediye ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile yeniden ağaçlandırılma çalışmalarının başlatılması için encümene yetki verdi.