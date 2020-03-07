Buldan'da Kur'an kursu dualarla açıldı

07.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:40

Denizli'nin Buldan ilçesinde Kumralı Camii Mehmet Ülkü Kur'an Kursu ve Anaokulu protokolün katılımı ile açıldı.



Buldan Gölbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen açılış törenine Buldan Kaymakamı Murat Sarı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İlçe Müftüsü Yasin Yıldız, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından miniklerin ilahiler söylemesi ile başladı. Ardından yapılan konuşmalar sonrası Kur'an Kursu ve anaokulu protokol üyelerinin dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesmeleri ile yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA