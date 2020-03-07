Buldan'da Kur'an kursu dualarla açıldı
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Buldan'da Kur'an kursu dualarla açıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Kumralı Camii Mehmet Ülkü Kur'an Kursu ve Anaokulu protokolün katılımı ile açıldı.

07.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:40
Buldan'da Kur'an kursu dualarla açıldı

'nin ilçesinde Kumralı Camii Mehmet Ülkü Kur'an Kursu ve Anaokulu protokolün katılımı ile açıldı.


Buldan Gölbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen açılış törenine Buldan Kaymakamı , İl Müftüsü , İlçe Müftüsü Yasin Yıldız, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından miniklerin ilahiler söylemesi ile başladı. Ardından yapılan konuşmalar sonrası Kur'an Kursu ve anaokulu protokol üyelerinin dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesmeleri ile yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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