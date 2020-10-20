Bulanık'ta korona virüs denetimi
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Bulanık'ta korona virüs denetimi

20.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:56
Bulanık'ta korona virüs denetimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam İlidi, ilçede korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde, özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market ve manavları denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara ücretsiz maske de dağıtan Kaymakam İlidi, "Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken sağlığının kontrol altında tutulması açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile birlikte kontrolleri sağlayan İlidi, korona virüs tedbirlerine uymak için sahada olmaya ve vatandaşları uyarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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