Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
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Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunurlması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Çertmek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini sağlamlaştıran büyük zaferin 99. yıldönümünü gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Çertmek, "İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmesidir" dedi. Yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.

Törene, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Daştan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Çiçekli ve kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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