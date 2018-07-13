Bulanık'ta 15 Temmuz Etkinlikleri Başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde daha önce oluşturulan '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı' ziyaret edildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan beraberindekiler ile birlikte daha önce oluşturulan '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nı ziyaret ederek şehitler adına dikilen fidanların sulama ve bakımı yapıldı. Şehitler için Fatiha okunup dualar edildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan burada yaptığı konuşmada "15 Temmuz öyle basit bir darbe teşebbüsü değildi. 15 Temmuz bütün toplumu kaosa götürmenin sinsi bir planı idi. FETÖ terör örgütünü diğer terör örgütlerinden ayıran insanların dini duygularını kullanması ve istimrar etmesidir. Müslüman kardeşlerimizi istismar etmesi, bunların tabanından yararlanması, sözüm ona eğitim camiası olarak kullanması ve kendine güç alanı oluşturması ve amacına ulaşamayınca böyle bir darbe teşebbüsüne kalkışmasıdır. O gece ben memleketimde idim herkes sokağa çıktı. Bizde sokağa çıktık. Caddelerimizde nöbetler tutmaya başladık. Bu ruhu yaşatmak ve unutmamak gerekir. 15 Temmuz ruhunu birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiği bir ruh olarak yaşatmak lazım. İşte bu nedenle biz Bulanık ilçesinde etkinliklerle örneğin, 'Biz biriz beraberiz' adlı tiyatro gösterimi olacak. Mevlitler verilecek, etkinliklerimizle 15 Temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm kurum amirleri ile Bulanık halkı ile bu şuuru yaşatacağız. Gelecek nesiller bu vatan toprağını nasıl mücadele edilerek 270'e yakın şehit ve 2200'e yakın gazimizle nasıl muhafaza edildiğini gelecek nesillere aktaracağız" dedi. '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı' ziyaretinin ardından Kaymakam Uzan ve beraberindeki heyet Sarıpınar Beldesi'ne geçerek şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Sarıpınar Beldesine giden Uzan, Aralık 2007'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit olan Zeki Yolcu'nun evini ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Uzan, "Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanında olacaktır. Bize şehitlerden bir emanet olarak kalan şehit ailelerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehidin babası Abdulcebbar Yolcu, kaymakam Uzan ve beraberindekilere teşekkür etti. Ardından aynı beldede oturan Kıbrıs gazisi Abdulbaki Yolcu'nun evini ziyaret eden Kaymakam Uzan, aileye Türk bayrağı işlemeli tablo hediye ederek beldeden ayrıldı. 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan, Askerlik Şube Başkanı Mert Kaya, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Bulaut, İlçe Müftüsü Murat Karanci, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ