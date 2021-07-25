Bulanık Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya güven tazeledi

Muş'un Bulanık ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya güven tazeledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya güven tazeledi.

Bulanık kapalı spor salonunda yapılan Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı, divan heyetinin seçilmesiyle başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından iki listenin katılımıyla yapılan seçimde, Kaya üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kaya, seçimin ardından yaptığı açıklamada, sonuçların ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Yaptıkları çalışmalarla kooperatifin bölgenin gözde kurumları arasında yer aldığını belirten Kaya, "Her yıl derece alan bir kooperatifiz. Bütün nakliyecilere, esnafa destek olduk. Kimseyi ayırt etmeden yardım ettik. Her zaman Bulanık esnafının yanındayım." dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç