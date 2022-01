Buket Güreli "Dünyadan Uzak" Resim Sergisi için geri sayım

Buket Güreli, pandemi sürecinde ürettiği işlerini Dünyadan Uzak / Away From The World başlıklı kişisel sergisinde bir araya getiriyor. ADASANAT'ta kapılarını açacak olan Dünyadan Uzak sergisi, 20 Ocak – 8 Şubat tarihleri arasında görülebilir.