Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler biyografisi!

Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Birçok haber kanalında görev alan başarılı haber sunucusu Buket Güler Haber Global'de sıcak gündeme dair haberleri sunacak. Peki, Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler mesleği nedir? Buket Güler hayatı ve biyografisi nedir?

Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Şimdilerde Hber Global'le anlşan Buket Güler'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler mesleği nedir? Buket Güler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BUKET GÜLER KİMDİR?

Buket Güler, 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. İyi derecede İngilizce biliyor.

Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Tempo dergisinde özel haber ve röportajlar yaptı.

2009 yılında transfer olduğu TRT Türk kanalıyla birlikte televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Burada görev yaptığı 7 yıl boyunca Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi gibi programları sundu.

2016 yılındaki durağı ise Habertürk TV oldu. Burada Gün Ortası ve Güne Bakış isimli haber bültenleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2018 yılının mayıs ayı başlarında kanalla yollarını ayırdı.

Başarılı spiker, sunduğu haberlerde teğet geçtiği insanların hikayelerini kaleme alıyor. Bir gün televizyon ekranından izlenen, haberlere konu olan o kişilerin hikayelerinin, hayallerinin duyulması için yazılarını kitaplaştırmayı hayal ediyor.

2018 yılında ise CNN TÜRK'e katıldı. Burada ana haberi uzun süre sunduktan sonra, 2020'de Olay TV ekibine katıldı.

2021 yılı Şubat ayında ise Haber Global ile anlaştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Sezen Aksu Levent Yüksel
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:46:57. #1.14#

title