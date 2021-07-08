Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler biyografisi!

Birçok haber kanalında görev alan başarılı haber sunucusu Buket Güler Haber Global'de sıcak gündeme dair haberleri sunacak. Peki, Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler mesleği nedir? Buket Güler hayatı ve biyografisi nedir?

Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Şimdilerde Hber Global'le anlşan Buket Güler'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Buket Güler kimdir? Buket Güler kaç yaşında, nereli? Buket Güler mesleği nedir? Buket Güler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BUKET GÜLER KİMDİR?

Buket Güler, 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. İyi derecede İngilizce biliyor.

Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Tempo dergisinde özel haber ve röportajlar yaptı.

2009 yılında transfer olduğu TRT Türk kanalıyla birlikte televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Burada görev yaptığı 7 yıl boyunca Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi gibi programları sundu.

2016 yılındaki durağı ise Habertürk TV oldu. Burada Gün Ortası ve Güne Bakış isimli haber bültenleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2018 yılının mayıs ayı başlarında kanalla yollarını ayırdı.

Başarılı spiker, sunduğu haberlerde teğet geçtiği insanların hikayelerini kaleme alıyor. Bir gün televizyon ekranından izlenen, haberlere konu olan o kişilerin hikayelerinin, hayallerinin duyulması için yazılarını kitaplaştırmayı hayal ediyor.

2018 yılında ise CNN TÜRK'e katıldı. Burada ana haberi uzun süre sunduktan sonra, 2020'de Olay TV ekibine katıldı.

2021 yılı Şubat ayında ise Haber Global ile anlaştı.