Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
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Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir

Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan Buket Aydın, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Son olarak Buket Aydın, boks yaparken bir karesini "Karantinada kilo almayan sinsidir" notuyla paylaştı

12.06.2020 00:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:59

Buket Aydın, 1 ay önce Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti. Aydın, istifasının ardından 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

İki radikal kararı peş peşe alan isim, önceki gün Nişantaşı'nda maskesiz görüntülenmişti. Emir Sarıgül ile de aşk yaşadığı iddia edilen Aydın sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı.

Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir

"KARANTİNADA KİLO ALMAYAN SİNSİDİR"

Buket Aydın, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden boks yaparken bir karesini paylaşarak, "Karantinada kilo almayan sinsidir" yorumunda bulundu. İş hayatından paylaşımlar dışında paylaşım yapmayan Aydın bu paylaşımıyla şaşırttı.

Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Haber Yorumları (1)
OSMAN: demirören geldi aklıma nedense
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