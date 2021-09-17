Buket Aydın'ın kocası kimdir? Erce Baykal kimdir?

Buket Aydın'ın kocası kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir dönem Kanal D Ana Haber bültenini sunan Buket Aydın'ın eşi Erce Baykal, bugün internetin trend konuları arasında girdi. Erce Baykal'ın hayatını merak edenler, Erce Baykal kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte Buket Aydın'ın eşi Erce Baykal hakkında merak edilenler... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BUKET AYDIN KİMDİR?

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Buket Aydın, Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Nisan ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir

BUKET AYDIN'IN KOCASI KİMDİR?

Kanal D haber spikeri Buket Aydın, iş adamı Erce Baykal ile 2013 yılında evlendi. Ünlü çift balayı için Paris'i tercih etti.

Çocukluk yıllarını İstanbul'da geçiren Erce Baykal, ilk ve ortaokul eğitimini tamamlamasının ardından 1993 yılında İstanbul Kadıköy Anadolu lisesine başlayıp, 2001 yılında bitirdi.

2001 yılında lise eğitimini tamamlayan Erce Baykal, 2005 senesinde Işık Üniversitesinden mezun oldu.

2006-2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünde devam etti.

2013 yılında ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme, Yönetim ve Operasyon bölümünde eğitimini devam ettirerek 2015 yılında tamamladı.

2016 Yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde okutman olarak başlayan Erce Baykal, 2017 yılında görevini sonlandırdı.

2006 yılında İdeal Gümrük Müşavirliği bünyesinde çalışan Erce Baykal, bu mesleğe 12 yıl boyunca devam etti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2016 yılında SEÇ-G ve Yasal Uyum Müdürü olarak TAYSPED çatısı altında çalışan Erce Baykal, günümüzde Türkiye Lojistik ve Tedarik Zinciri mesleği altında çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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