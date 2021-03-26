Buharkent'e yapılacak huzurevi için imzalar atıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilecek huzurevi projesi için protokol imzalandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilecek huzurevi projesi için protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen törende Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Erol ile Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan protokole imza attı.

Vali Aksoy, önemli bir projede yer aldıkları için belediye yetkililerine teşekkür etti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, huzurevinin, ilçedeki Millet Bahçesi'nin yakınındaki bölgede inşa edileceğini belirtti. Erol, ilçe halkından gelen talep doğrultusunda huzurevi projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol