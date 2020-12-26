Buharkent Belediyesi'nden 450 bin Euroluk proje
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Buharkent Belediyesi'nden 450 bin Euroluk proje

26.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:32
Buharkent Belediyesi'nden 450 bin Euroluk proje

Buharkent Belediyesi' Avrupa Birliği Hibe Programı'na 450 bin Euroluk proje sundu.

Buharkent Belediyesi' Avrupa Birliği Hibe Programı'na 450 bin Euroluk proje sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliğin tarafından finanse edilen, Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Buharkent Belediyesi de bir proje sundu. Buharkent Belediyesi adına, 450 bin Euroluk 'Buharkent'te İklim Değişikliği Farkındalığının ve Yeşil Enerji Kullanımının Arttırılması Projesi' imzalanarak hibe başvurusu yapıldı.

Buharkent Beledi Başkanı Mehmet Erol, "Projemizi büyük bir özveri ile hazırlayan Serkan Yalçın ve Beyza Pektaş hocalarımız ile Kamilpaşa İlkokulu Müdürümüz Cavit Baştürk hocamıza, Buharkent'liler adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Buharkent Belediyesi'nden 450 bin Euroluk proje
Buharkent Belediyesi'nden 450 bin Euroluk proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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