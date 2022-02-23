Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Şubat 2023 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
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Vatandaşlar 23 Şubat Çarşamba günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 23 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Şubat 2023 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 23 Şubat Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
23 Şubat KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
23 Şubat Çarşamba günü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
TEST SAYISI
463.335
VAKA SAYISI
86.070
VEFAT SAYISI
271
İYİLEŞEN SAYISI
98.199