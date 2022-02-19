Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 19 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 19 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 19 Şubat Cumartesikorona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

19 Şubat KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

19 Şubat Cumartesi günü koronavirüs tablosu açıklandı.

19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

lkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 19 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 80 bin 454 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 264'ten 278'e yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 96 bin 664 olurken toplam 462 bin 252 PCR testi yapıldı. Öte yandan vaka sayıları tekrar 5 gün önceki seviyeleri geri döndü.

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