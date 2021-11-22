Bugünkü koronavirüs tablosu! 22 Kasım 2021 covid 19 sağlık gov tr! Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

22 Kasım Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 22 Kasım Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

22 Kasım verileri açıklanacak...

21 Kasım tarihinde açıklanan son tablo şu şekilde;

22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

22 Kasım Pazartesigünü vaka sayısı açıklanmadı.

22 KASIM PAZARTESİ TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.

22 KASIM PAZARTESİ TEST SAYISI

22 Kasım'da koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.

22KASIM PAZARTESİ GERÇEK VAKA SAYISI

22 Kasım'da semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı

22 KASIM PAZARTESİ VEFAT SAYISI

22 Kasım'da vefat sayısı henüz açıklanmadı.

21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 21 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 21 bin 177 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201'dan 195'e düştü. İyileşen hasta sayısı 34 bin 290 olurken, toplam 350 bin 163 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var" dedi.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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